Impara fino a 41 lingue straniere con il piano a vita di Mondly

Se stai pianificando un ritorno a scuola con i fiocchi, o valutando un’offerta di lavoro all’estero, ti segnaliamo l’offerta in corso per il piano a vita di Mondly, premiata come App dell’Anno e Migliore nuova app rispettivamente da Facebook e Apple. L’ultima promozione consente di risparmiare il 96% sul piano Lifetime, che con un unico acquisto di 89,99 euro consente di ottenere l’accesso a vita alle lezioni per imparare fino a 41 lingue straniere.

Al momento Mondly rappresenta una soluzione ideale per quanti desiderano imparare una nuova lingua in breve tempo, con la comodità di sfruttare lezioni da casa realmente efficaci. Tra lezioni in realtà aumentata, ed esercizi che si basano sia sul riconoscimento vocale che sulla conversazione, si ha la certezza di imparare una nuova lingua in modo facile, veloce e divertente.

Mondly: il piano a vita è in offerta a 89,99 euro (pagamento unico)

Alla base del successo di Mondly vi è l’apprendimento basato non più sulle singole parole, come capita spesso e volentieri a scuola o in altri corsi in presenza, ma sulle frasi di uso comune. Questo farà sì che ciascun studente virtuale dell’app cominci ad apprendere le parole più usate, formare frasi di senso compiuto e prendere parte e vere e proprie conversazioni nel giro di pochi minuti.

Un altro punto di forza dell’app è la collaborazione con madrelingua professionisti. Quest’ultimi svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare gli utenti a pronunciare in maniera impeccabile le parole di una determinata lingua, con accenti naturali.

Tra le lingue che si possono imparare si segnalano inglese, spagnolo, francese, giapponese, coreano, russo, turco, cinese e tedesco. A queste si aggiungono anche olandese, catalano, svedese, portoghese, ebraico, persiano e arabo.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a 89,99 euro, per effetto del 96% di sconto rispetto al prezzo di listino. Il pagamento è unico e consente di accedere alle lezioni di ben 41 lingue.