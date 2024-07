Impara l'inglese con una marcia in più grazie a Babbel App

Per tante persone, soprattutto quelle che appartengono alle nuove generazioni, imparare l’inglese non è più una scelta, quanto un dovere. La lingua più parlata al mondo è ormai tra i requisiti più basilari per trovare un posto di lavoro ben retribuito e gratificante. Conoscere l’inglese è poi essenziale se si viaggia all’estero da soli o in compagnia, sia per muoversi in città che per interfacciarsi con il personale dell’hotel.

Per imparare una nuova lingua come l’inglese, una delle migliori piattaforme online è Babbel App, il piano di Babbel che si basa su corsi in-app per lo studio individuale. In queste ore il piano a vita è in offerta a 299,99 euro invece di 599,99 euro, per effetto di un maxi sconto del 50%.

Più di 15 milioni di abbonamenti venduti, miglioramento delle proprie competenze linguistiche in 2 mesi per il 92% degli utenti, più di 200 esperti in didattica delle lingue: sono solo alcuni dei numeri del metodo Babbel, in grado di aiutare chiunque a cominciare a parlare una nuova lingua in sole 3 settimane.

Alla base del successo della piattaforma vi sono gli insegnamenti finalizzati allo sviluppo di abilità linguistiche applicabili alla quotidianità, in modo che gli allievi riescano a sostenere conversazioni in inglese o in un’altra lingua il più rapidamente possibile. Un’altra caratteristica chiave è l’utilizzo di materiali didattici personalizzati in base al proprio livello di conoscenza e stile di vita, che è un po’ come avere un insegnante privato a disposizione.

Con l’ultima offerta in corso, il piano a vita di Babbel App costa la metà: 299,99 euro invece di 599,90 euro, grazie allo sconto del 50% valido per un periodo di tempo limitato.