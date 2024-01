Impara le lingue con Babbel: accesso a vita con sconto del 60%

Con Babbel imparare le lingue è facile e conveniente. La piattaforma di apprendimento linguistico online propone l’accesso a vita con sconto del 60%. Puoi scegliere fra oltre 40 lingue, tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, cinese, giapponese e coreano.

Il prezzo per il piano da 6 mesi è di 8,99 Euro al mese, l’abbonamento annuale costa 5,99 Euro mensili (sconto del 50%), l’accesso a vita 239,99 Euro.

Perché conviene imparare una lingua con Babbel?

I corsi di Babbel sono progettati per essere coinvolgenti e interattivi, e si basano su un metodo di apprendimento che combina la teoria con la pratica. Ma non solo: ecco ulteriori motivi per cui Babbel è una scelta conveniente per imparare una lingua:

Efficacia : I corsi sono progettati da esperti di linguistica e didattica, e sono basati su ricerche scientifiche sull’apprendimento linguistico. I corsi sono strutturati in modo graduale, e offrono un’ampia varietà di esercizi per esercitare le diverse abilità linguistiche (ascolto, lettura, scrittura e conversazione).

: I corsi sono progettati da esperti di linguistica e didattica, e sono basati su ricerche scientifiche sull’apprendimento linguistico. I corsi sono strutturati in modo graduale, e offrono un’ampia varietà di esercizi per esercitare le diverse abilità linguistiche (ascolto, lettura, scrittura e conversazione). Flessibilità : Babbel è disponibile su smartphone, tablet e computer, quindi puoi studiare ovunque e in qualsiasi momento. I corsi si adattano al tuo livello di abilità e alle tue esigenze di apprendimento, e puoi scegliere di studiare per un periodo di tempo specifico o per raggiungere un obiettivo specifico.

: Babbel è disponibile su smartphone, tablet e computer, quindi puoi studiare ovunque e in qualsiasi momento. I corsi si adattano al tuo livello di abilità e alle tue esigenze di apprendimento, e puoi scegliere di studiare per un periodo di tempo specifico o per raggiungere un obiettivo specifico. Convenienza: come visto, offre una varietà di opzioni di abbonamento, quindi puoi scegliere il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo budget.

Babbel offre 4 ulteriori vantaggi.

Lezioni interattive: Le lezioni di Babbel utilizzano una varietà di attività interattive per rendere l’apprendimento più coinvolgente e divertente. Contenuti autentici: video, podcast e articoli, per aiutarti a immergerti nella lingua che stai imparando Feedback immediato: fornisce feedback immediato sui tuoi progressi, in modo da poter identificare le aree in cui hai bisogno di migliorare. Community attiva: la piattaforma ha una community attiva di utenti che possono aiutarti a motivarti e a rimanere focalizzato sul tuo obiettivo di apprendimento linguistico.

Impara le lingue con Babbel: l’apprendimento non è mai stato così semplice e divertente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.