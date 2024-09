Impara le lingue con Mondly: Back to School con sconto del 96% sul piano a vita

È tornata la scuola e Mondly la festeggia con una promozione incredibile. Il back to School, infatti, è celebrato con uno sconto del 96% sul piano a vita. Incredibile vero? Eppure è così: l’abbonamento lifetime costa, infatti, solo 90 Euro anziché 2000 Euro, con la possibilità di imparare fino a 41 lingue.

Attenzione però. La promozione durerà solo per altri 5 giorni. Approfitta subito di questa occasione perché i costi potrebbero tornare ben presto ai livelli normali.

Sconto del 90%: Un’occasione imperdibile

Se hai sempre voluto imparare una lingua, ma hai rimandato per motivi di tempo o di costo, questa è l’occasione che stavi aspettando. Con l’incredibile offerta Back to School di Mondly, puoi ottenere un abbonamento a vita a prezzo irrisorio.

L’abbonamento ti permette di sbloccare contenuti extra, lezioni personalizzate, esercizi pratici e l’opportunità di accedere a conversazioni simulate con chatbot che ti aiutano a migliorare il tuo parlato in modo interattivo. Grazie alla sezione dedicata ai vocabolari tematici, potrai inoltre espandere il tuo lessico su argomenti specifici, rendendo il tuo apprendimento ancora più mirato e gratificante.

Un’esperienza di apprendimento coinvolgente

Mondly non è solo un’app: è una vera e propria esperienza di apprendimento. Con la realtà virtuale, puoi simulare di trovarti in situazioni reali come ordinare un caffè in un bar all’estero o chiedere indicazioni stradali. Queste simulazioni aiutano ad acquisire fiducia e fluidità nella lingua, rendendo l’apprendimento più dinamico e meno noioso rispetto ai tradizionali metodi didattici.

La realtà aumentata consente di interagire con oggetti virtuali nella tua stanza, favorendo un apprendimento multisensoriale e altamente stimolante. Tutte queste funzionalità avanzate sono incluse nell’abbonamento premium, ora a un prezzo ridotto del 96%.

Il momento perfetto per iniziare il tuo viaggio linguistico è adesso. Con l’offerta Back to School di Mondly, puoi approfittare di un maxisconto e accedere a un metodo innovativo che ti permetterà di imparare una nuova lingua in modo rapido e divertente. Non perdere questa opportunità irripetibile e preparati a comunicare in una lingua straniera come non hai mai fatto prima.