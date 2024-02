Impara l'inglese divertendoti con Novakid: 15% di sconto

L’apprendimento dell’inglese non è esclusivamente riservato agli adulti che desiderano andare a lavorare all’estero oppure per finalità universitarie. Anche ai bambini bisogna dare questa possibilità; anzi, è doveroso farlo, vista la globalità in cui sguazza la nostra società attuale.

L’opportunità la offre la piattaforma Novakid, che organizza corsi per minori dai 4 ai 12 anni. Oltre a poter provare la prima lezione gratuitamente, se decidi di continuare, otterrai uno sconto del 15% esclusivo per i nostri lettori. Devi soltanto inserire in fase di registrazione dell’account il codice promo ILSOFT15.

Novakid: metodo innovativo e coinvolgente

Come dicevamo, Novakid organizza corsi di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni. Il metodo usato è basato sull’immersione linguistica completa, che rende l’apprendimento dell’inglese non solo semplice e veloce, ma anche estremamente divertente.

L’aspetto distintivo di Novakid è l’utilizzo del gioco come linguaggio universale, che elimina la noia spesso legata alle lezioni cercando di coinvolgere il più possibile alunni così giovani.

Gli insegnanti di Novakid sono certificati e specializzati nell’insegnamento delle lingue ai bambini. Le lezioni vengono personalizzate in base all’età e alle caratteristiche di ogni studente.

Niente aule chiassose e affollate, ma lezioni da seguire comodamente da casa. Non è neanche necessario acquistare libri di testo o materiale extra.

Le lezioni interattive sono incentrate sul gioco, con avatar personalizzati e compiti divertenti. Potrai accedere ai video e agli slide utilizzati durante il corso per vedere i progressi di tuo figlio/a.

Grazie alla realtà virtuale, i bambini viaggeranno nei musei e nelle gallerie più famose al mondo, sempre da casa ovviamente.

Se vuoi che tuo figlio/a impari l’inglese, iscrivilo a Novakid. Ricorda che potrai usare la prima lezione di prova per testare l’efficacia dell’insegnamento. Poi, se decidi di continuare, inserisci il codice promo ILSOFT15 per avere uno sconto del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.