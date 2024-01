Impara l'inglese divertendoti con Novakid: Risparmia il 15% con questo codice

La prossima generazione sarà quella che parlerà l’inglese come se fossi la loro seconda madrelingua. Ciò grazie ad app come Novakid e il suo metodo di apprendimento rivoluzionario.

L’esperienza offerta non è soltanto interattiva ma anche entusiasmante. I bambini che imparano l’inglese con Novakid si divertono, giocano e apprendono in modo semplice e veloce.

Inoltre, se iscrivi tuo figlio, oltre ad avere la prima lezione gratuita, potrai ottenere lo sconto del 15% sul costo del corso inserendo il codice promo ILSOFT15.

Novakid: metodo immersivo e insegnanti certificati

Qual è il segreto del successo di Novakid? L’immersione linguistica, ossia un metodo che consente ai bambini di imparare l’inglese in modo naturale e divertendosi.

Tutti gli insegnanti posseggono certificazioni di livello internazionale, ma anche grande esperienza nell’insegnamento dell’inglese ai giovanissimi. Le lezioni vengono adattate in base all’età degli alunni e alle loro caratteristiche individuali.

Non ci sono aule da frequentare, ma soltanto lezioni online comodamente da casa. Non c’è neanche bisogno di installare programmi o di acquistare materiale didattico.

Il programma segue il Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER), che garantisce livelli standard elevati.

Le lezioni si svolgono comodamente in inglese, in modo da abituare i bambini a comunicare in questa lingua. Il metodo studiato da Novakid prevede giochi, fumetti, mini-giochi e tour virtuali. L’insegnante si occuperà di corregge la pronuncia e spiegare gli argomenti complessi.

Detto questo, se vuoi che tuo figlio/a impari l’inglese fin dalla tenera età, Novakid è in grado di trasformare l’apprendimento dell’inglese in un’avventura divertente.

Prendi in seria considerazione questa opportunità, che ti consente anche di risparmiare il 15% sul costo del corso usando il codice ILSOFT15. Non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto!

