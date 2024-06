Impara una lingua durante l'estate: scegli Babbel Live

L’estate è il momento perfetto per dedicarsi a nuove sfide e imparare qualcosa di nuovo. Perché non cogliere l’occasione per imparare una lingua straniera? Con Babbel Live, puoi farlo in modo facile, divertente ed efficace. Questa piattaforma online offre lezioni di lingua dal vivo con insegnanti madrelingua qualificati. Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi e sono interattive, il che ti permette di parlare fin da subito e di mettere in pratica le tue conoscenze.

Babbel Live è l’ideale per chi vuole imparare una lingua per viaggiare: con Babbel Live potrai conversare con persone del posto durante i tuoi viaggi, ma anche per chi vuole migliorare le proprie prospettive lavorative: la conoscenza di una lingua straniera è un requisito sempre più richiesto dalle aziende e chi desidera semplicemente ampliare i propri orizzonti e conoscere nuove culture.

Perché scegliere Babbel Live?

Impara da insegnanti madrelingua: i nostri insegnanti sono esperti e appassionati di insegnamento e ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi.

i nostri insegnanti sono esperti e appassionati di insegnamento e ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi. Lezioni interattive: partecipa attivamente alle lezioni e metti in pratica le tue conoscenze con conversazioni, giochi e attività di gruppo.

partecipa attivamente alle lezioni e metti in pratica le tue conoscenze con conversazioni, giochi e attività di gruppo. Flessibilità: scegli gli orari delle lezioni che meglio si adattano alle tue esigenze.

scegli gli orari delle lezioni che meglio si adattano alle tue esigenze. Varietà di lingue: impara inglese, francese, spagnolo, tedesco e tante altre lingue.

impara inglese, francese, spagnolo, tedesco e tante altre lingue. Metodo efficace: il metodo Babbel, pluripremiato, ti aiuterà a imparare una lingua in modo rapido e sicuro.

Al momento, è possibile imparare 14 lingue con Babbel: inglese, tedesco, spagnolo, francese, russo, portoghese (Brasiliano), svedese, danese, norvegese, olandese, polacco, turco, indonesiano

Oltre alle lingue principali, Babbel offre anche corsi di conversazione per alcune di queste lingue, che ti permettono di perfezionare le tue capacità di speaking.

Inoltre, con Babbel Live puoi partecipare a lezioni di conversazione dal vivo con insegnanti madrelingua, per un’esperienza di apprendimento ancora più coinvolgente e interattiva.