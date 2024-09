Impara una nuova lingua come a scuola con Babbel (-50%)

Il piano Lifetime di Babbel, con accesso a vita a tutte le lingue incluse nell’app di studio, è in offerta al miglior prezzo di 299,99 euro, grazie al maxi sconto del 50% rispetto al prezzo di listino (599,99 euro, ndr). È previsto un unico pagamento, a differenza dei piani di abbonamento che si rinnovano ogni mese o una volta all’anno, più la garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 20 giorni.

Oltre 47 milioni di download, più di 15 milioni di abbonamenti venduti, e il 92% degli studenti che ha migliorato le proprie competenze nel giro di due mesi: questi sono solo alcuni numeri che certificano la bontà del metodo Babbel, sviluppato e arricchito in maniera costante da più di 200 esperti in didattica delle lingue.

Babbel Lifetime in sconto del 50% sul sito ufficiale

Alla base del successo di Babbel vi è un innovativo metodo di studio che permette di imparare una nuova lingua in maniera efficace nel più breve tempo possibile. Gli studenti dell’app sono in grado di sviluppare abilità linguistiche concrete, applicabili alla vita di tutti i giorni, così da sostenere conversazioni autentiche nella nuova lingua.

Un altro punto di forza offerto da Babbel è l’esperienza di studio personalizzata. Ciascun utente ha la possibilità di raggiungere i propri obiettivi di studio grazie a materiali didattici personalizzati in base al proprio livello di conoscenze, nonché stile di vita e interessi.

A tutto questo si aggiunge l’approccio didattico completo garantito dal metodo Babbel, basato su dialoghi interattivi, consigli in tempo reale e un avanzato sistema di riconoscimento vocale.

In questi giorni il piano a vita di Babbel è in offerta al prezzo scontato di 299,99 euro invece di 599,99 euro, per un risparmio netto di 300 euro.