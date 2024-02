Impara una nuova lingua con il metodo Preply: facile e divertente

Hai bisogno, o semplice desiderio, di imparare una nuova lingua? Non perdere un minuto di più e scarica subito Preply, l’app grazie alla quale migliaia e migliaia di utenti hanno già appreso un nuovo idioma grazie a un metodo che unisce semplicità e leggerezza.

Non è un caso se il 92% di utenti ha dichiarato di essere ampiamente soddisfatto, sia dal punto di vista pratico che contenutistico. Preply vanta oltre 45.000 insegnanti qualificati che offrono lezioni in più di 50 lingue diverse. Puoi trovare il docente perfetto per te in base alle tue esigenze, al tuo livello e al tuo budget.

Scegli i vantaggi di Preply

Ogni lezione su Preply è personalizzata in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi di apprendimento. L’insegnante lavorerà con te per creare un piano di studi su misura e fornirti il supporto di cui hai bisogno per raggiungere il successo.

L’app, inoltre, ti offre la massima flessibilità per imparare le lingue. Puoi scegliere il tuo orario, la durata e la frequenza delle lezioni. Puoi anche svolgere le lezioni online da qualsiasi luogo e dispositivo. Anche dal punto di vista economico, Preply si distingue dai competitor grazie a una varietà di pacchetti di lezioni a prezzi accessibili. Puoi scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e al tuo budget.

Preply è sicuro che amerai la sua piattaforma. Se non sei soddisfatto delle tue prime lezioni, puoi ottenere un rimborso completo. Ti ricordiamo, inoltre, che puoi ricevere aiuto da tutor esperti per compiti, esami e progetti. A tua disposizione trovi anche un blog con consigli e risorse per l’apprendimento delle lingue: qui leggerai articoli utili su come imparare una lingua più velocemente, come migliorare la tua pronuncia e come superare le barriere linguistiche. Attraverso l’app Preply per prenotare lezioni, comunicare con i tuoi insegnanti e gestire il tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.