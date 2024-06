Impara una nuova lingua straniera al 60% di sconto

Se ami le lingue e desideri impararne una nuova, ti segnaliamo l’offerta in corso sul piano a vita di Babbel, la piattaforma di riferimento per apprendere una o più lingue straniere con lezioni interamente online. L’attuale promozione consente di risparmiare 340 euro, pari al 60% in meno, sulla licenza a vita, in vendita a 239,99 euro invece di 599,99 euro. In alternativa è disponibile anche il piano di dodici mesi, in offerta a 5,99 euro al mese per un anno grazie allo sconto del 50%. E se non ti dovessi trovare bene, hai diritto al rimborso completo, da richiedere entro 20 giorni dalla data di acquisto.

Imparare una nuova lingua straniera con il piano a vita di Babbel (nuova offerta)

Centinaia di lezioni, che conducono ogni studente dal livello principiante a quello avanzato; corsi tematici su viaggi, lavoro e cultura; podcast, video, giochi e molto altro ancora: questo è ciò che include il piano a vita dell’app Babbel, oggi in sconto del 60%. Tra i vantaggi di questa licenza non vi è soltanto un evidente risparmio in termini economici nel medio-lungo periodo, ma anche la possibilità di accedere alle lezioni di tutte le lingue anziché una sola (come invece accade con i piani mensili di 3, 6 e 12 mesi).

Tra le funzionalità più interessanti di Babbel si annovera Ripasso, uno strumento molto efficace se si vuole memorizzare in poco tempo il proprio vocabolario. In più ciascun corso include esercizi pratici di ascolto e conversazione, in modo che gli studenti riescano a parlare la nuova lingua nel migliore dei modi.

Per visualizzare l’offerta in corso sul piano a vita dell’app Babbel collegati su questa pagina del sito ufficiale. La promozione in corso prevede uno sconto del 60%, per un risparmio complessivo di 340 euro.