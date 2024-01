Imparare le lingue con Mondly vale il 95% di sconto

Qualità e sconto clamoroso sull’accesso a vita a Mondly, l’app per imparare le lingue che in questo momento è senz’altro la più conveniente sul mercato. In questo momento, infatti, è possibile risparmiare il 95% rispetto al costo normale.

Un’occasione unica per chi vuole imparare una o più lingue: con l’accesso a vita (costo di 99,99 Euro anziché 1999,99 Euro) è possibile scegliere ben 41 idiomi! Attenzione però, perché l’offerta non è eterna, ma durerà solo poche ore. Vuoi cogliere questa occasione al volo? Affrettati e non perdere altro tempo, perché i costi torneranno molto ben presto a salire.

Scegli Mondly, l’app pluripremiata

Non è un caso se Mondly conta 110 milioni di utenti ed ha ricevuto diversi premi: è stata premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple con centinaia di milioni di download.

Ma quali sono le lingue a disposizione? C’è l’imbarazzo della scelta, perché, come detto, sono ben 41. Tra le più gettonate troviamo inglese, tedesco, francese, russo, giapponese, coreano e cinese.

Come funziona?

Mondly è un’app che combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare nuove lingue come un madrelingua.

Il segreto è focalizzarsi su frasi di uso comune. In questo modo comincerai a memorizzare le parole più usate, a formare frasi e a prendere parte a conversazioni in pochi minuti, non in ore.

Ascolta i madrelingua: Mondly collabora con madrelingua professionisti per farti avere pronunce impeccabili e accenti naturali. Non finisce qui, perché grazie all’esercizio in conversazioni reali padroneggerai la lingua o le lingue che sceglierai in maniera perfetta!

L’app utilizza anche un chatbot dotato di riconoscimento vocale all’avanguardia e corsi esclusivi in Realtà Aumentata. Hai a disposizione un’offerta unica per imparare le tue lingue preferite a corsi irrisori. Non lasciartela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.