Imperdibile promo mobile: Iliad Flash 200 a soli 9,99€/mese

Tra le varie offerte di telefonia mobile, la nuova imperdibile promo di Iliad sta letteralmente facendo impazzire tutti. L’operatore ci sorprende ancora una volta con il piano tariffario Flash 200, che contiene tanti dati oltre a chiamate e SMS senza limiti. Quanto costa? Soltanto 9,99€ al mese. La disponibilità di GB in rete 4G / 4G+ e 5G arriva fino a 200. Le chiamate e gli SMS sono illimitati sia verso numeri italiani che europei. Non è la solita trappola con condizioni nascoste: Iliad promette trasparenza e ci riesce pure.

Imperdibile promo mobile di Iliad: Flash 200 con 200 GB

Attivare questa offerta di Iliad è facile. Basta seguire qualche facile step online. Cliccando sul link dell’offerta, ti si apre un mondo di opportunità. Dopo aver inserito le informazioni richieste, non resta che attendere la conferma di attivazione. Con Iliad zero vincoli contrattuali e zero costi nascosti. La trasparenza c’è e si vede!

Le offerte e i prezzi non cambiano come succede con gli altri operatori. In più, ci sono vari servizi gratuiti, come “Mi richiami“, oltre all’utilizzo dell’hotspot senza costi aggiuntivi.

Piccolo dettaglio: questa offerta è disponibile per un periodo limitato. Quindi, se questa imperdibile promo mobile ti interessa seriamente, non rimandare l’attivazione all’ultimo giorno utile. Si può fare tutto comodamente online, anche mentre stai guardando la TV. Che altro dire? Non lasciarti scappare questa occasione d’oro!