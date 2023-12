In esclusiva l'Oppo A17 è su Amazon con un super prezzo (-14%)

Per riuscire a proporre uno smartphone migliore dell’Oppo A17, bisogna fare veramente un miracolo. Questo dispositivo, super equilibrato sotto diversi punti di vista, torna oggi in sconto su Amazon.

Con lo sconto del 14%, gli utenti interessati potranno acquistarlo per 119,99 €. Sono compresi due anni di garanzia.

Oppo A17, le specifiche di uno smartphone tutto da scoprire

Sono molti gli aspetti che rendono questo Oppo A17 un vero e proprio best-buy. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera principale con intelligenza artificiale da 50 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. Oltre a questo il telefono offre un set completo di funzioni fotografiche esclusive che aiuteranno ad immortalare i migliori momento. Ecco ad esempio le modalità Ultra Night, Portrait, HDR e AI Portrait Retouching, oltre a miglioramenti automatici delle scene attraverso l’intelligenza artificiale.

Passando all’estetica, gran parte dello spazio è rubata dal display. Si tratta di un LCD FHD+ da 6.56″ con una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz e protezione visiva. La batteria da 5000 mAh assicura un’esperienza d’uso fino a fine giornata. Questa variante possiede 4 GB di RAM e 64 GB di ROM.

Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo mostra sul lato il tasto con fingerprint per uno sblocco rapido e sicuro. Con queste caratteristiche, l’OPPO A17 si presenta come una scelta interessante per chi cerca un telefono completo e performante, che peraltro costi poco.

Ce ne sono molti di smartphone di questa fascia, ma probabilmente siamo di fronte a quello più interessante del giorno. Oppo A17 è un prodotto che con il 14% di sconto arriva a 119,99 €. È disponibile in esclusiva su Amazon con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

