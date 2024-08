In Italia è allarme cyber truffe: ecco come proteggersi

Brutte notizie per il nostro Paese, in questo periodo esposto più che mai a problemi di cybersicurezza. Nello scorso mese di luglio, 72 aziende editoriali hanno denunciato attacchi hacker, successivamente rivendicati da Alpha team, uno dei gruppi più temuti on line. A questo punto, difendersi non è più un’opzione, ma un dovere. il nostro consiglio? Difenditi con Norton Antivirus!

Il risultato è drammatico: 5 milioni di dati appartenenti a cittadini italiani sono a disposizione di malintenzionati che possono sfruttare e mail, password, date di nascita, numeri di telefono e altre informazioni sensibili. A quanto pare, le case editrici hanno ricevuto una richiesta di riscatto, ma intanto l’allarme è alto.

Come è avvenuto l’attacco

A quanto pare, Alpha team si è insinuato all’interno di uno dei Content Management System sviluppato dalla società NavigaGlobal. Il lievello di allerta, dunque, è alto, ma la soluzione è a portata di click. Norton Antivirus offre una protezione completa e affidabile per tenere al sicuro i tuoi dispositivi difendendoti da:

Phishing: le email e i messaggi che imitano istituti bancari o servizi noti sono all’ordine del giorno.

le email e i messaggi che imitano istituti bancari o servizi noti sono all’ordine del giorno. Malware: virus, worm e altri software dannosi possono infettare i computer e rubare informazioni sensibili.

virus, worm e altri software dannosi possono infettare i computer e rubare informazioni sensibili. Siti web pericolosi: navigare su internet senza le giuste precauzioni può esporre a rischi.

Come funziona Norton Antivirus? Norton Antivirus è una soluzione completa che offre una protezione multi-livello:

Rilevamento in tempo reale: identifica e blocca le minacce prima che possano causare danni.

identifica e blocca le minacce prima che possano causare danni. Protezione della privacy: impedisce ai tracker di monitorare la tua attività online.

impedisce ai tracker di monitorare la tua attività online. Firewall: crea una barriera protettiva tra il tuo dispositivo e internet.

crea una barriera protettiva tra il tuo dispositivo e internet. Gestione delle password: memorizza in modo sicuro le tue password e ti avvisa in caso di violazioni.

Perché scegliere Norton Antivirus? Esperienza: Norton è uno dei leader nel settore della sicurezza informatica, con una lunga storia di innovazione. Facilità d’uso: L’interfaccia è intuitiva, anche per gli utenti meno esperti. Aggiornamenti costanti: lo strumento si adatta continuamente alle nuove minacce, garantendo una protezione sempre aggiornata. Cosa aspetti? Difenditidagli hacker con il miglior strumento sul mercato: