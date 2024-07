In scadenza la promo VPN di Cyberghost: attivala subito

La promo VPN di Cyberghost legata agli Europei di calcio 2024 ha le ore contate. Se non vuoi perderti l’opportunità di abbonarti a uno dei servizi migliori sul mercato, devi agire subito. Lo sconto dell’83% sul piano biennale ti consente di pagare soltanto 2,03 euro al mese. Inoltre, ti vengono regalati 4 mesi extra. Conti in mano, per 28 mesi pagherai in totale 56,94 euro.

Cyberghost, la promo VPN sta per scadere: chi dovrebbe abbonarsi?

Chi desidera navigare in totale anonimato e sicurezza, proteggendo i propri dati personali, dovrebbe seriamente considerare di abbonarsi a CyberGhost. Con una politica ferrea di “zero log“, il servizio assicura che le tue attività online rimangano private e che nessun dato venga venduto o raccolto per fini discutibili.

Otterrai anche una difesa impenetrabile grazie alla crittografia AES 256-bit, il massimo standard per la sicurezza online. Questa tecnologia maschera la tua posizione e cifra il tuo traffico internet, rendendo praticamente impossibile la tracciabilità delle tue attività.

Inoltre, la gigantesca rete di server di CyberGhost copre il globo con una presenza robusta in America, Europa, Africa e Asia. Questo significa che potrai accedere ai contenuti desiderati da qualunque angolo del pianeta. Un semplice clic ti permette di connetterti in modo sicuro, ideale per streaming di eventi sportivi in diretta, scaricare file di grandi dimensioni o fare delle maratone di videogiochi online.

L’offerta include anche la garanzia di rimborso di 45 giorni, per testare il servizio senza rischi. E come extra, il supporto clienti è sempre disponibile 24/7, tramite chat dal vivo o email. Quindi, se ti capita di avere dubbi o problemi, riceverai assistenza immediata e multilingue persino alle tre di notte, quando magari ti trovi a combattere contro un drago virtuale o un boss finale.

Alla luce di tutti questi vantaggi, sottoscrivere la promo VPN di CyberGhost è la cosa più intelligente che tu possa fare adesso.