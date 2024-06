In vacanza con HYPE: per te Bonifici gratuiti e una carta di debito

L’estate è alle porte e con HYPE puoi partire senza pensieri! Proprio così. Che tu stia programmando una fuga al mare, un’avventura in montagna o un giro d’Europa, HYPE ti offre il compagno di viaggio ideale: un conto con carta di debito che ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice, sicuro e conveniente.

Con HYPE hai a disposizione Bonifici gratuiti e pagamenti senza stressDimenticati delle commissioni bancarie che rovinano le tue vacanze! Con HYPE i bonifici sono gratuiti, sia ordinari che istantanei. Potrai così inviare e ricevere denaro dai tuoi amici e familiari senza preoccuparti di costi aggiuntivi. E per i tuoi acquisti, la carta di debito Mastercard ti permette di pagare in tutto il mondo, online e nei negozi, senza commissioni. Potrai prelevare contanti anche all’estero, al tasso di cambio più conveniente.

Vantaggi esclusivi per viaggiare senza pensier

HYPE non è solo un conto, ma un vero e proprio passaporto per i viaggi. Con HYPE Premium, ad esempio, nel canone mensile è inclusa un’assicurazione completa che ti permette di viaggiare senza pensieri. Questa copertura include le spese mediche e gli infortuni in viaggio, l’annullamento del volo, lo smarrimento o il furto del bagaglio, e persino i danni ai dispositivi elettronici.

Inoltre, HYPE Premium ti offre un’esperienza esclusiva con assistenza prioritaria 24/7, ricariche illimitate alla carta, prelievi gratuiti in tutto il mondo e persino il canone annuale gratuito per il primo anno.

Scegli HYPE e parti sereno! Con HYPE hai tutto il necessario per gestire le tue finanze in vacanza in modo semplice, sicuro e conveniente. Apri il tuo conto oggi stesso e inizia a sognare la tua prossima avventura! In più, con HYPE Next hai:

Carta di debito Visa

Prelievi e bonifici istantanei gratuiti

Ricarica senza limiti

Polizza su acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica