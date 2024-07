In valigia metti NordVPN: 69% di sconto e 20GB con Saily eSIM gratuiti

NordVPN, uno dei leader nel settore delle reti private virtuali (VPN), ha lanciato una promozione imperdibile che combina sconti significativi con l’offerta di traffico gratuito grazie a Saily eSIM. NordVPN offre, infatti, fino al 69% di sconto sui piani di 2 anni, a partire da soli 3,99€ al mese, con l’aggiunta di GIGA gratuiti su Saily eSIM. Questa promozione combina sicurezza avanzata e connettività globale in un unico pacchetto conveniente.

Cosa sono NordVPN e Saily?

NordVPN semplifica la sicurezza online offrendo un servizio VPN che crittografa la connessione internet e nasconde l’indirizzo IP, proteggendo così l’attività online degli utenti. Rispetto ad altri servizi VPN, NordVPN si distingue per le sue elevate velocità, la vasta rete di server e le funzionalità di sicurezza avanzate.

Saily, invece, è un’app eSIM internazionale che offre una varietà di piani dati flessibili in oltre 150 paesi, aiutando gli utenti a evitare costi di roaming imprevisti. Saily non prevede contratti o impegni: acquistando un piano biennale NordVPN aderente all’iniziativa, si riceve un coupon per dati gratuiti da utilizzare su Saily. La quantità di dati gratuiti ricevuti con Saily dipende dal piano NordVPN selezionato.

Vantaggi e piani NordVPN

NordVPN offre streaming senza interruzioni, grazie alla sua tecnologia che elimina buffering e lag su tutti i dispositivi. La configurazione è semplice e immediata e la crittografia A-256 di livello militare protegge i dati degli utenti, anche su reti non sicure. NordVPN aderisce a una rigorosa politica di no-log, non raccogliendo né archiviando informazioni private come cronologia di navigazione o indirizzi IP.

Un unico account NordVPN può proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente, offrendo una protezione completa per tutta la famiglia o il team di lavoro. NordVPN vanta una vasta rete di server VPN distribuiti in tutto il mondo, con migliaia di opzioni disponibili per garantire una copertura globale. Le velocità di connessione elevate e la larghezza di banda illimitata offrono un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni.

Sono tre i piani 2 anni disponibili che aderiscono alla promozione:

Base : 3,99€/mese con 1GB di dati Saily eSIM, risparmiando il 51%

: 3,99€/mese con 1GB di dati Saily eSIM, risparmiando il 51% Plus : 4,99€/mese con 3GB di dati Saily eSIM, risparmiando il 64%

: 4,99€/mese con 3GB di dati Saily eSIM, risparmiando il 64% Ultimate: 7,49€/mese con 20GB di dati Saily eSIM, risparmiando il 69%

Ogni piano viene inoltre offerto con una garanzia di rimborso di 30 giorni, che permette agli utenti di provare NordVPN senza rischi.