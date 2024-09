Incogni: la protezione da spammer e telemarketing selvaggio con lo sconto del 50%

Il telemarketing selvaggio è diventato in questi anni un problema di enorme portata. Le telefonate di spam, unite alle email spazzatura e ai veri e propri tentativi di phishing sono pratiche fastidiose con cui gli utenti devono fare i conti quotidianamente. Incogni viene incontro agli internauti proteggendo la loro privacy con una serie di strumenti davvero efficaci pensati per tenere al sicuro i dati sensibili. Il servizio funziona in abbonamento e consente al cliente di richiedere la rimozione dei suoi dati personali finiti online dopo la registrazione su un sito Web, su un forum di discussione o sui social.

Con Incogni i dati personali sono al sicuro da spammer, disturbatori telefonici e cybercriminali

Incogni si occupa di fare da tramite tra l’utente e i data broker, ovvero quelle aziende che raccolgono e gestiscono enormi banche dati online contenenti informazioni sensibili di milioni di persone, tra cui indirizzi email, contatti di chat, numeri di telefono e qualsiasi dato è stato immesso nel corso degli anni su Internet.

Il cliente, una volta attivato il proprio abbonamento ad Incogni, deve semplicemente dire quali dati desidera che siano rimossi. A quel punto il team di Incogni lavorerà in piena autonomia “ripulendo” il Web dai dati personali del cliente, così da salvaguardare la sua privacy ed evitare contatti indesiderati come i già menzionati servizi di telemarketing e gli spammer.

L’uso di Incogni non mette solo al riparo dal fastidio di ricevere telefonate o email indesiderate, ma è fondamentale anche nella protezione da eventuali malintenzionati. I dati personali riversati in Internet sono infatti un potenziale rischio nel caso in cui dovessero essere sfruttati per il furto d’identità. La loro rimozione rappresenta quindi un significativo boost di sicurezza a cui nessuno dovrebbe rinunciare.

Il costo dell’abbonamento ad Incogni è davvero contenuto. Il servizio non prevede vincoli e può essere disattivato in qualsiasi momento. La promozione in vigore attualmente consente di sottoscrivere Incogni al prezzo di 7,49 euro al mese con uno sconto del 50% sul piano annuale. Il listino prevede però anche piani mensili e dedicati alle famiglie. In tutti i casi è presente la garanzia di rimborso fino a 30 giorni.