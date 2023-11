Incredibile prezzo del Samsung Galaxy Watch6 44mm su Amazon

C’è stato un aumento impressionante negli ultimi anni degli utenti pronti ad indossare un orologio smart. I cosiddetti smartwatch stanno andando per la maggiore, con ogni persona che si dice pronta a voler provare questa esperienza. Tra i leader nel settore ovviamente figura anche Samsung che con la sua linea Galaxy Watch riesce a tenere altissimo il suo nome.

La Black Friday Week 2023 sta mostrando su Amazon tantissimi dispositivi, tra cui anche il Galaxy Watch6, l’ultimo presentato a febbraio. Il prodotto, nella sua variante da 44 mm, consente di tenere traccia di tutte le funzionalità vitali e di durare anche molto in termini di autonomia. Oggi lo sconto è dell’8% e va dunque ad abbassare ulteriormente il prezzo che era stato già oggetto di una piccola revisione.

Il Galaxy Watch6 di Samsung a poco più di 200 €, le specifiche

Innanzitutto si parte dal design, che vede una cassa circolare con diametro da 44 mm. Lo schermo AMOLED del Galaxy Watch6 garantisce la visione di ogni informazione in maniera chiara anche sotto la luce del sole più accecante.

Potrete vedere sul display tutte le informazioni riguardo ai vostri parametri vitali, come il battito cardiaco, il monitoraggio del sonno, i passi e anche l’ossigeno nel sangue. Potrete effettuare anche un rapido controllo del vostro indice di massa corporea. Ovviamente potrete ricevere anche tutte le notifiche e le chiamate.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche di questo favoloso orologio, sarà certamente un anime l’idea di diversi utenti: comprarlo subito. Del resto, il Samsung Galaxcy Watch6 in questa colorazione, la Graphite, e in questa variante da 44mm, sta andando alla grande in termini di vendite.

Oggi il prezzo, scontato di un ulteriore 8%, tocca i 249 € in totale. Sono inclusi due anni di garanzia e, nel caso in cui non doveste trovarvi bene durante i primi giorni, potrete anche restituirlo fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.