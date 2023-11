ING Conto Corrente Arancio: scopri come ricevere 500€ di buoni Amazon

ING Conto Corrente Arancio offre canone gratuito e prelievi senza commissioni per 12 mesi se, durante l’apertura, sottoscrivi il Modulo Zero Vincoli.

Il conto si richiede direttamente online e permette di effettuare tutte le operazioni bancarie classiche gratuitamente.

Può essere abbinato a una carta di debito, di credito e anche una prepagata per gli acquisti e, invitando altri amici ad aprirlo, potrai anche ottenere un buono regalo per un totale di 500€ da spendere su Amazon.

Conto Corrente Arancio di ING: i vantaggi che rendono la tua vita più semplice

Conto Corrente Arancio di ING offre vantaggi interessanti per coloro che cercano una soluzione bancaria conveniente.

Con questo conto, è possibile godere di un canone zero e svolgere operazioni bancarie ordinarie senza costi aggiuntivi. Tra le operazioni gratuite rientrano bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche.

Per quanto riguarda i prelievi presso gli ATM europei, vi è una commissione di 0,95€. Tuttavia, è possibile sottoscrivere il modulo Zero Vincoli per usufruire di prelievi senza commissioni.

Inizialmente, il canone è gratuito per i primi 12 mesi, ma al termine di questo periodo, si applica una tariffa mensile di 2€. Questa spesa può essere azzerata accreditando stipendio, pensione o qualsiasi altra entrata di almeno 1000€.

Oltre a questi vantaggi, aprire un Conto Corrente Arancio con ING ti offre la possibilità di vincere 500€ in buoni da spendere su Amazon.

Basta invitare fino a 10 amici utilizzando il codice promozionale che riceverai una volta attivato il conto. Per richiedere l’apertura, segui semplicemente tutti i passaggi indicati nella procedura cliccando su “Apri Conto Corrente Arancio“.

Con ING, otterrai non solo un servizio bancario completo ma anche vantaggi extra che rendono l’esperienza ancora più gratificante.

