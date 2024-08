Inizia a usare Hype: la carta smart che ti offre più controllo sui tuoi risparmi

Il nome Hype ti suona nuovo? È un conto, ma anche una carta smart, che semplifica la gestione delle spese quotidiane. La sua offerta personalizzabile rende questo conto corrente vantaggioso.

Nella versione a canone zero è inclusa la carta virtuale con la possibilità di richiedere anche quella fisica, 250 euro al mese di prelievi gratuiti e bonifici senza commissioni. Inoltre, puoi ricaricare il conto senza limiti.

Se queste caratteristiche non ti basano, sappi che Hype propone anche i piani Next, al costo di 2,99 euro al mese, e Premium, a 9,99 euro al mese, con servizi e vantaggi aggiuntivi. Per aprire il conto, devi cliccare sul bottone qui sotto per entrare nel sito ufficiale e seguire la procedura online guidata.

Carta smart di Hype: alternativa innovativa e conveniente

Perché scegliere Hype al posto delle altre banche? La risposta è semplice: offre tanti vantaggi. La versione a canone zero è perfetta per i giovani o chi ha bisogno di un secondo conto senza dover spendere un centesimo. Inoltre, con i piani Next e Premium, ci sono i prelievi illimitati e una serie di coperture assicurative integrate.

Tra i vantaggi spicca la funzione Credit Boost, che permette di rateizzare gli acquisti fino a un importo massimo di 2.000 euro. C’è anche il cashback fino al 10% per gli acquisti effettuati presso i negozi partner.

A differenza delle classiche banche, Hype permette di completare l’apertura del conto semplicemente online, scegliendo la versione che più si adatta alle tue esigenze personali. Così puoi iniziare subito a sfruttare tutte le opportunità che Hype offre, senza dover fare code o affrontare lunghe procedure burocratiche.

Insomma, avere una carta smart come Hype significa prendere in mano il controllo del proprio denaro. È la dimostrazione che risparmiare e gestire il denaro può essere facile e vantaggioso.