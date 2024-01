Inizia il tuo progetto online con Hostinger e risparmia fino al 79%

Hai urgenza di avviare il tuo progetto online ma non sai a quale servizio di hosting affidarti? Ti consigliamo Hostinger, la scelta migliore in questo momento grazie anche al notevole sconto fino al 79% sui suoi piani di abbonamento.

Potenza e funzioni avanzate non mancano, con il piano Business scontato del 75% che potrebbe la scelta migliore per te.

Invece, se necessiti di risorse dedicate e prestazioni ottimizzate, il piano Cloud Startup (sconto del 50%) ti offre tante soluzioni personalizzabili. Ma c’è di più: con ognuno dei piani otterrai anche 2 mesi di servizio gratuito aggiuntivi.

Hostinger, l’hosting migliore per lanciare il tuo progetto online

Hostinger, oltre agli sconti, offre molto di più. Partiamo dal servizio clienti, che è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, gestito da operatori qualificati. A ciò aggiungi la possibilità di migrare gratuitamente il tuo sito Web.

Per non parlare poi della garanzia di rimborso di 30 giorni, da usare nel caso in cui il servizio non soddisfi le tue esigenze.

Hostinger mette al centro la sicurezza, e lo fa con un servizio di protezione dagli attacchi DDoS che protegge i nameserver con Cloudflare. Backup automatici e certificati SSL illimitati chiudono il cerchio.

L’hosting web massima la velocità di siti Web gestiti tramite la tecnologia LiteSpeed Web Server, usa soluzioni di cache avanzate e offre la possibilità di gestire fino a 100 siti web con un singolo account.

Se cerchi una soluzione che abbracci WordPress, puoi avvalerti dell’hosting WordPress gestito, con Website Builder che rende più facile la creazione del sito Web.

Come hai potuto constatare, Hostinger ti sta offrendo un’opportunità davvero unica per lanciare il tuo progetto online con sconti che arrivano fino al 79%. Non aspettare troppo, però, perché questa offerta è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.