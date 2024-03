Inizia la FESTA con il SoundLink Micro di Bose, lo speaker SOTTOCOSTO

Per avere un’esperienza magnifica dal punto di vista del suono e per fare festa con gli amici senza smuovere apparati musicali enormi, basta acquistare questo SoundLink di Bose. Il piccolo speaker Bluetooth portatile è finalmente tornato in sconto su Amazon nella sua colorazione nera.

Dotato di una potenza inaudita e dei controlli direttamente sul lato frontale, il SoundLink è uno dei prodotti più amati. Il suo lato estetico è accattivante, la batteria è duratura e inoltre c’è anche l’impermeabilità.

Lo sconto del 38% garantisce a tutti un buon risparmio, consentendo di pagare lo speaker di Bose solo 79,99 € invece che 129 €. Comprarlo oggi significa riceverlo già domani a casa.

Il famoso SoundLink di Bose è piccolo e potentissimo: che sconto su Amazon!

Esteticamente si può notare quanto sia compatto questo diffusore, famoso proprio per tale aspetto. Il SoundLink di Bose è inoltre molto intuitivo dal punto di vista dell’uso, in quanto ci sono tre tasti frontalmente per gestire il suono e due tasti sulla parte superiore per accenderlo e per collegarlo tramite Bluetooth.

La sua potenza è un punto di forza: i bassi sono profondi e corposi, il picco è molto alto e inoltre il suono è estremamente nitido e bilanciato grazie alla presenza di radiatori passivi e di un trasduttore appositamente progettato.

Il punto di forza assoluto è l’impermeabilità con certificazione IP67, che consente dunque alla cassa di Bose di poter cadere anche in acqua. La durata della batteria consente di ascoltare ascoltare musica fino a 6 ore di fila.

Lo speaker è disponibile oggi in sconto con il 38% in meno sul prezzo originale per un totale di soli 79,99 € con due anni di garanzia inclusi.