Inside Out 2 su Disney+: quando esce in streaming?

Inside Out 2 è stato sicuramente il fenomeno planetario dell’anno, non solo tra i film di animazione ma per il cinema in generale. Decimo film con più incassi nella storia del cinema, la pellicola firmata Pixar si appresta ad essere disponibile per l’acquisto e il noleggio on-demand sulle principali piattaforme video di tutto il mondo. E per quanto riguarda Disney+? L’attesa non dovrebbe essere ancora lunga.

Inside Out 2 in streaming

Considerati i tempi che separano solitamente l’uscita di un film dalle sale dal suo approdo su una piattaforma come Disney+, pare che bisognerà aspettare il mese di settembre, quando la casa di Topolino lo aggiungerà al suo servizio.

Ti basterà quindi un abbonamento per rivedere uno dei film dell’anno e magari nel frattempo puoi fare un ripasso guardando il primo episodio che ha dato inizio a tutto. Potrai vedere Inside Out 2 su tutte le piattaforme in cui Disney+ è presente come smart tv, console da gioco, PC, smartphone, tablet e altro ancora.

Ricordiamo che Inside Out 2 ripropone la protagonista del primo film, Riley che, ora adolescente, dovrà avere a che fare con le difficoltà della crescita e dell’avvicinamento nel mondo adulto, mentre nuove emozioni si aggiungono a quelle presenti.