Insta360 GO 3, la super action camera in promo su Amazon

Capita a tutti di passare una giornata fuori, magari immersi nella natura o a praticare qualche sport estremo. In quei casi, per immortalare i momenti più belli, serve necessariamente una action cam di livello, almeno se si vuole avere un buon risultato. Insta360 GO 3 è probabilmente una delle massime espressioni degli ultimi tempi, con diverse caratteristiche uniche nel loro genere.

Questo prodotto, piccolo, leggero e portatile, garantisce funzionalità impressionanti. La qualità di registrazione sfida nettamente un altro colosso nell’ambito come GoPro ma questa volta il prezzo di vendita sembra essere più vantaggioso. Finalmente la Insta360 GO 3 torna disponibile su Amazon, sfruttando questi giorni del Black Friday 2023.

Sul sito e-commerce infatti il prodotto costa 419 € nella versione da 64 GB di memoria interna. La spedizione è prevista entro questa settimana e ci sono due anni di garanzia disponibili.

La Insta360 GO 3 è una delle migliori, ecco le specifiche

All’interno della scatola ci sono diversi accessori per l’applicazione della videocamera, ma quello che stupisce è proprio il dispositivo in sé. La Insta360 GO 3 ha un design molto singolare, ad oggi inedito.

Integra infatti uno schermo posteriore che può essere sollevato in modo da adattarlo alle proprie esigenze. Si possono effettuare delle riprese fino alla qualità in 2,7K, con una grande stabilizzazione e con la possibilità di beneficiare di diverse modalità. Qualsiasi tremolio, oscillazione o urto sarà eliminato in maniera super efficace. La telecamera garantisce inoltre l’impermeabilità fino a 5 metri.

Oggi il prezzo della Insta360 GO 3 è di 419 €, compresi gli accessori che si possono trovare in scatola. La garanzia sarà di due anni per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.