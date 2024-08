Internet all'estero con una eSIM: la scelta più conveniente è Saily

In vista di un viaggio all’estero, che sia per le vacanze o di lavoro, è utilissimo procurarsi in anticipo una eSIM, da installare sul proprio smartphone compatibile e da attivare prima di arrivare nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio per poter avere a disposizione dei Giga extra per connettersi dall’estero.

La scelta giusta per accedere a una eSIM per avere Internet all’estero non può che essere Saily, il servizio realizzato da Nord Security, azienda alle spalle anche di NordVPN, la migliore VPN sul mercato. Il servizio permette di attivare una eSIM scegliendo tra varie offerte. Basta collegarsi al sito di Saily, tramite il box qui di sotto, scegliere il Paese e i Giga desiderati.

Da notare, inoltre, che utilizzando il codice ILSOFT5 al momento dell’attivazione della eSIM sarà possibile beneficiare di uno sconto extra del 5% sulla spesa complessiva, riducendo ulteriore il costo (già contenuto) per l’utilizzo di una nuova eSIM.

Come funzionano le eSIM di Saily

Poter contare su una eSIM per un viaggio all’estero è sicuramente una scelta conveniente in quanto consente di restare connessi anche all’estero, sfruttando la rete dati e una connessione sicura. Utilizzare le eSIM di Saily è molto semplice. La procedura da seguire è la seguente:

bisogna accedere al sito di Saily e scegliere il Paese e l'offerta da attivare; con il codice ILSOFT5 è possibile sfruttare uno sconto extra del 5%

a questo punto si procede all'attivazione

successivamente, bisognerà installare la eSIM sul proprio smartphone; è necessario avere uno smartphone compatibile per poter completare l'operazione

ora basterà attivare la eSIM in modo da poter iniziare a utilizzare i Giga inclusi

