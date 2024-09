Internxt: archivio cloud sicuro con sconti fino al 75%

Una violazione dei dati può causare ricatti, problemi legali e la perdita del lavoro. Ecco perché prima di affidarsi a questo o a quell’altro servizio di cloud storage è importante prendere una scelta consapevole, considerata la posta in palio.

L’ideale sarebbe scegliere un archivio cloud sicuro, che utilizzi il sistema di crittografia a conoscenza zero e sia dotato di un codice open source verificato, per la massima trasparenza possibile. Un servizio dunque che sia in controtendenza con quanto offerto fin qui dai servizi di cloud storage più conosciuti (e usati).

Tutte caratteristiche che appartengono a Internxt, azienda spagnola con sede a Valencia specializzata nella realizzazione di strumenti e servizi avanzati per un Internet più sicuro. Tra questi rientra anche il servizio di cloud storage che ad oggi vanta oltre 1 milione di clienti e più di 30 premi e menzioni.

Grazie all’ultima offerta in corso, i piani a vita sono disponibili con sconti fino al 75% e prezzi a partire da 249 euro invece di 900 euro (pagamento unico).

I piani individuali a vita di Internxt in sconto fino al 75%

Internxt offre tre piani a vita da 2 TB, 5 TB e 10 TB. Il piano più economico è quello da 2 TB, disponibile al prezzo scontato di 249 euro invece di 900 euro. Quello intermedio offre 5 TB ed è disponibile al prezzo scontato di 499 euro anziché 1.900 euro. Il piano che offre l’archivio cloud più grande vanta 10 TB: grazie all’offerta in corso, si può attivare al prezzo scontato di 749 euro invece di 2.900 euro.

Per aderire alla promozione in corso è sufficiente collegarsi sulla pagina dedicata di Internxt. Su tutti i piani è disponibile una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.