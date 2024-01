Cloud storage Internxt, tutti i piani a vita a metà prezzo

Stai cercando un cloud affidabile, con tutto lo spazio di archiviazione che desideri per i tuoi documenti e super sicuro? Internxt è proprio ciò che fa per te. In questo periodo, inoltre, conviene ancora di più perché l’azienda spagnola ha deciso di mettere in promo tutti i piani a vita, che a oggi costano la metà.

Purtroppo non sappiamo ancora per quanto tempo ancora questa incredibile offerta sarà sul mercato. Noi ti consigliamo di approfittare subito e ottenere uno dei 4 piani a vita, per spazi di archiviazione molto ampi, ciascuno pensato per venire incontro alle esigenze di una specifica tipologia di utente.

I piani Internxt

I 4 piani Internxt a pagamento includono, tutti, l’archiviazione e la condivisione di file criptati, l’accesso ai file da qualsiasi dispositivo, l’accesso a tutti i servizi e offrono spazio di archiviazione da 200 Giga, da 2, da 5 o da 10 Tb. La versione free propone uno spazio da 10 Giga.

Oltre alla clamorosa opportunità di ottenere uno dei piani a pagamento a vita a solo metà prezzo, Internxt si lascia preferire per tutta una serie di vantaggi, che vanno dalla sicurezza alla accessibilità. Vediamo insieme alcuni benefici.

Sicurezza a conoscenza zero : utilizza crittografia end-to-end per proteggere i tuoi dati. Significa che solo tu puoi accedere ai tuoi dati, anche la stessa azienda iberica non può.

: utilizza crittografia end-to-end per proteggere i tuoi dati. Significa che solo tu puoi accedere ai tuoi dati, anche la stessa azienda iberica non può. Privacy : si tratta di un servizio decentralizzato, il che significa che i tuoi dati non sono archiviati su un singolo server.

: si tratta di un servizio decentralizzato, il che significa che i tuoi dati non sono archiviati su un singolo server. Accessibilità: ti basta una connessione internet per poter accedere ai tuoi dati da qualsiasi luogo.

In questo articolo ti abbiamo parlato di una promozione unica sul mercato e che difficilmente si riproporrà ancora. Ti consigliamo di approfittarne subito e ottenere un servizio sicuro, affidabile e semplice da utilizzare a un costo imperdibile.

