Internxt: proteggi i tuoi dati con il cloud storage decentralizzato

Hai mai pensato alla sicurezza dei tuoi dati nel cloud? In un mondo sempre più digitale, dove archiviamo foto, documenti importanti e informazioni personali online, la privacy è diventata una preoccupazione primaria. Internxt si presenta come la soluzione ideale per chi desidera proteggere i propri file e garantire la massima privacy anche sotto il profilo economico. Tutti i piani su base annuale, infatti, hanno uno sconto del 75%!

Un esempio? Il piano individuale da 10 Tb di spazio in abbonamento annuale costa solo 75 euro anziché 300, così come il piano individuale annuale da 5 tb ha un prezzo di 50 euro invece di 200. Una occasione più unica che rara per assicurarsi uno dei migliori cloud sul mercato a costi irrisori. Ma cos’è Internxt e perché sceglierlo? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

La decentralizzazione è il futuro!

La decentralizzazione rappresenta il futuro del cloud storage. Non essendoci un punto centrale di vulnerabilità, gli attacchi informatici sono notevolmente più difficili da portare a termine. Inoltre, questo modello riduce la dipendenza da un singolo fornitore, distribuendo i dati su una rete peer-to-peer globale. Anche in caso di guasto di un nodo della rete, i tuoi file rimangono accessibili e intatti.

Internxt è una piattaforma di cloud storage che si distingue per la sua attenzione alla sicurezza e alla privacy. A differenza dei tradizionali servizi di cloud storage, Internxt utilizza una tecnologia di crittografia end-to-end che garantisce che solo tu possa accedere ai tuoi dati. I tuoi file vengono frammentati e crittografati prima ancora di lasciare il tuo dispositivo, rendendoli inutilizzabili a chiunque altro, incluso Internxt stesso. Il prodotto garantisce:

Sicurezza senza compromessi: la crittografia AES-256 a chiave privata assicura che i tuoi dati siano sempre protetti.

la crittografia AES-256 a chiave privata assicura che i tuoi dati siano sempre protetti. Privacy: Internxt non memorizza le tue password e non ha accesso ai tuoi file.

Internxt non memorizza le tue password e non ha accesso ai tuoi file. Decentralizzazione: i tuoi dati vengono distribuiti su diversi server, rendendo più difficile hackerarli.

i tuoi dati vengono distribuiti su diversi server, rendendo più difficile hackerarli. Facilità d’uso: l’interfaccia intuitiva di Internxt rende semplice l’archiviazione, la condivisione e l’accesso ai tuoi file.

l’interfaccia intuitiva di Internxt rende semplice l’archiviazione, la condivisione e l’accesso ai tuoi file. Piani economici: con sconti del 75%