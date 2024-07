Internxt sconta i suoi piani dell’80%: niente più problemi di memoria sui dispositivi

Con la nostra vita costellata di foto, video, film, serie TV, musica e documenti di lavoro che non finiscono mai, i problemi di memoria sui dispositivi si ripresentano spesso. È sempre più difficile trovare un computer o uno smartphone che possa gestire tutto questo trambusto digitale. Senza contare che, a volte, ci serve accedere a quei file anche offline, magari mentre siamo in cima a una montagna o nel mezzo del nulla.

In questi casi, il salvatore digitale arriva sotto forma di un servizio cloud. I vantaggi? Un’enorme quantità di spazio disponibile e l’accesso ai tuoi file da qualsiasi luogo del pianeta, con o senza connessione Internet. Stiamo parlando di Internxt, uno dei migliori servizi di cloud storage disponibili.

Problemi di memoria sui dispositivi? Internxt ha la soluzione

Internxt si distingue per i prezzi super competitivi e le sue avanzate funzionalità di sicurezza. Con l’ultima promozione, puoi acquistare il piano da 10 TB con lo sconto fino all’80%.

Ma perché scegliere Internxt? Oltre ai vantaggi economici, offre sicurezza di livello militare grazie alla crittografia dei dati e alla sua architettura a conoscenza zero. In parole povere, nemmeno gli stessi dipendenti di Internxt possono ficcare il naso nei tuoi file.

Per chi è preoccupato per la privacy, Internxt è gestito da una suite open-source con sede a Valencia, in Spagna. Tutti i piani offrono accesso completo ai servizi di sicurezza e privacy, garantendo che i tuoi dati siano sempre protetti.

I piani a vita di Internxt sono la tua via d’uscita. Con prezzi che partono da 180 euro e la garanzia di rimborso di 30 giorni, è praticamente un affare che non puoi rifiutare. Potrai così dire addio una volta per tutte alle notifiche di “memoria piena” che ormai sono diventate frequenti. Entra nella pagina ufficiale di Internxt cliccando sul pulsante qui sotto e risolvi i problemi di memoria sui dispositivi una volta per tutte.