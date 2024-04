Compatto, incredibilmente versatile e oggi anche in super offerta. Con lo sconto Amazon del 50%, l’interruttore a relè smart Shelly Plus 1 Mini Gen3 costa solo 9,99 euro, spedizione inclusa. Un prezzo davvero strepitoso per un dispositivo che negli ultimi giorni sta riscuotendo enorme successo.

Lo Shelly Plus 1 Mini Gen3 è il tuo piccolo ma versatile alleato nella domotica smart

Lo Shelly Plus 1 Mini Gen3 è tra i più piccoli interruttori a relè oggi sul mercato. Ma attenzione, meglio non farsi ingannare dalle dimensioni: questo dispositivo offre prestazioni senza alcun compromesso. L’installazione è molto semplice e poi, grazie ai nuovi connettori più resistenti, è possibile supportare fili fino a 4mm, per una connessione più sicura.

Sfruttando il canale da 8A e il supporto sia dell’alimentazione in corrente alternata che continua, lo Shelly Plus può gestire tanti degli elettrodomestici che di solito trovano spazio in casa, dal climatizzatore alla macchina per il caffè.

Di grande utilità è anche l’app gratuita per smartphone Shelly Smart Control (iOS e Android): grazie ad una interfaccia semplice e intuitiva, bastano pochi tap per automatizzare e controllare le porte del garage, il sistema di irrigazione e altri elettrodomestici. E trattandosi di un dispositivi smart, non poteva di certo mancare il supporto degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Come già sottolineato in apertura, lo sconto del 50% è particolarmente allettante e rende questo interruttore a relè un accessorio imperdibile per chiunque abbia una casa smart o voglia muovere i primi passi nel mondo della domotica.

Tenendo ciò in considerazione, è consigliabile procedere quanto prima all’acquisto. Anche perché non è possibile determinare per quanto tempo ancora resterà attivo lo sconto e quante unità disponibili restano.