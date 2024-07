Invita amici ad aprire SelfyConto: in palio ci sono premi Apple

Chi ha detto che gestire il proprio denaro deve per forza faticoso? SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, semplifica tutte le operazioni bancarie. Inoltre, in palio ci sono premi Apple se apri il conto e inviti amici a fare lo stesso. Insomma, con questa promozione, accumulare nuovi clienti tra i tuoi conoscenti può portarti a traguardi tecnologici straordinari.

SelfyConto offre funzionalità pratiche che fanno gola a chi cerca efficienza e zero costi. Per il primo anno, il canone è totalmente gratuito. Inoltre, tutti i prelievi in Area Euro non costano un centesimo. Per chi non ama fare la fila in banca, SelfyConto permette di gestire le principali operazioni bancarie senza sborsare un euro fino al 31 dicembre 2024.

Invita amici: in palio ci sono premi Apple

Con il tuo smartphone e un paio di click, puoi aprire il conto SelfyConto comodamente con lo SPID. Una volta fatto questo, ecco la parte divertente: se porti due amici potrai ottenere l’Apple Watch SE. Se riesci a convincere quattro amici, il premio è l’iPad di decima generazione. Invece, se convinci sei amici ad aprire il conto, in omaggio avrai il nuovo iPhone 15.

Oltre a questa fantastica opportunità, SelfyConto offre la carta di debito gratuita per il primo anno e la possibilità di personalizzare la carta di credito e quella prepagata. Potrai scegliere il colore e magari anche inserire una tua foto. La carta di credito supporta i circuiti Visa e Mastercard per garantirti una copertura senza confini internazionali.

SelfyConto è anche un mondo di servizi aggiuntivi. Selfy PayTime ti permette di rateizzare movimenti di addebito con piani di prestito flessibili. SelfyCare offre una gamma di polizze assicurative che faranno sentire più sicuro te, le tue vacanze e persino il tuo animale domestico. E se sei un fan dello shopping, SelfyShop e SelfyCredit Instant ti permettono di richiedere finanziamenti a tasso zero o prestiti personali istantanei con TAN fisso del 6,99%.

Invita amici e rendi la tua esperienza bancaria ancora più elettrizzante. E ricordati, in palio ci sono premi Apple se inviti due, quattro o sei amici ad aprire il conto. La tua banca non è mai stata così divertente!