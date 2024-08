Invitare amici adesso conviene con questo conto: ecco perché

SelfyConto di Banca Mediolanum è uno di quei conti pieno di vantaggi che facilita la scelta da parte dei risparmiatori. Oltre a essere moderno, è anche ricco di vantaggi, come il canone zero per un anno e per gli Under 30 fino al compimento dei 30 anni. Adesso, invitare amici potrebbe dare un ulteriore vantaggio, o meglio un premio davvero eccezionale.

Prima di entrare nel merito, vale la pena aggiungere altre cose: i prelievi e i bonifici sono completamente gratuiti, e c’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito al costo ridicolo di 1 euro al mese, con un plafond di 1.500 euro.

Invitare amici conviene: scopri tutti i vantaggi di SelfyConto

La promozione “porta un amico” offre l’opportunità di ricevere in omaggio prodotti Apple. Se convinci sei persone ad aprire il conto, potrai mettere le mani sul nuovo iPhone 15. Questo è solo uno dei premi in palio.

Infatti, con due persone che aprono un conto, avrai l’Apple Watch SE 2 da 40 mm, mentre con quattro potrai ottenere l’iPad 10 da 64 GB. Si tratta di device costosi, quindi pensa a quanto risparmi con un piccolo impegno social.

Insomma, Banca Mediolanum offre un pacchetto completo e vantaggioso per chiunque stia pensando di cambiare banca. Non solo il risparmio su tasse e commissioni è notevole, ma potrai ambire a regali tecnologici di grande valore senza fare niente di complicato, ma soltanto invitare amici. Ora che sai quanto può essere vantaggioso farlo, non perdere l’opportunità di fare il grande passo e sfruttare tutti questi incredibili vantaggi.