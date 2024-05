iPad 10ª Gen, il nuovo MINIMO è CLAMOROSO: solo 362€

Per chiunque sia alla ricerca di un tablet di ultima generazione, con un design moderno (quindi full screen e con materiali premium) e con ottime performance in tutte le attività quotidiane, questa è un’occasione imperdibile. Su eBay l’iPad di 10ª generazione raggiunge un nuovo eccezionale minimo storico: solo 362,90 euro, spedizione compresa. Per completare l’acquisto a questo prezzo è necessario inserire il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Il tablet di Apple è venduto da grandestore, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 98.000 recensioni.

Nuovo minimo storico per l’iPad di 10ª generazione: solo 362€ su eBay

Il design, rispetto al modello precedente, è la grande novità: il dispositivo abbandona le cornici spesse e rinuncia al tasto Home fisico per adottare un look ispirato a quello dei fratelli maggiori, ovvero gli Air e Pro più recenti. Il display è un Liquid Retina da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360×1640 pixel e luminosità di picco di 500 nit. Grazie alla tecnologia True Tone, che regola automaticamente il bilanciamento del bianco, l’esperienza visiva è ottima in qualsiasi condizione di luce.

Il cuore del tablet made-in-Cupertino è il chip A14 Bionic. Pur non essendo dell’ultima generazione, è un processore che offre prestazioni fluide e reattive in ogni situazione, dalla semplice navigazione web al multitasking.

Il comparto fotografico dell’iPad del 2022 è composto da una fotocamera frontale da 12 megapixel posizionata sul “lato lungo” e con supporto alla funzione Inquadratura automatica, e, sul retro, da una grandangolare da 12 megapixel con zoom digitale 5x, Smart HDR 3 e stabilizzazione automatica. Per quanto riguarda i video, è possibile registrare in 4K ad un massimo di 60 fps.

Dalla scheda tecnica si segnalano infine il Wi-Fi 6 (802.11zx), il Bluetooth 5.2, la porta USB-C (che manda in pensione il Lightning) e la compatibilità con Apple Pencil di 1ª generazione e Magic Keyboard Folio.