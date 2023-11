iPad 2021: prezzo PERFETTO su eBay ma restano poche unità

Con la Cyber Week di eBay è possibile risparmiare anche sui prodotti Apple, molto ambiti da appassionati di tecnologia e non. Al momento, tra quelli più acquistati c’è l’iPad “base” del 2021, disponibile in queste ore a 319,90€, spedizione compresa. Meglio sbrigarsi però, perché restano poche unità.

Il tablet è venduto da grandestore, venditore professionale con feedback positivo del 100% e oltre 96mila recensioni di clienti soddisfatti.

iPad 2021 (9ª gen) a ruba su eBay con lo sconto Cyber Week

Gli iPad sono eccezionali dispositivi per l’intrattenimento, lo svago e la produttività, a prescindere dalla modernità del look. Il modello base del 2021 ha cornici un po’ più spesse, non ha bordi squadrati ed è munito del pulsante Home con Touch ID (che in tanti preferiscono al Face ID) ma resta un device decisamente gradevole.

Scheda tecnica alla mano, con poco più di 300 euro si aggiunge al proprio arsenale tech un device con un display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), con compatibilità con Apple Pencil (di prima generazione) e Smart Keyboard e – soprattutto – l’efficienza del chip A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo contenuto. Anche in termini di software è da promuovere a pieni voti: è infatti pienamente compatibile con iPadOS 17, l’ultimo major update rilasciato da Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.