Al momento della stesura di questo articolo resta solo 1 unità disponibile. E non è una sorpresa, visto che l’iPad “base” del 2021 ricondizionato è attualmente il più venduto della sua categoria su Amazon (Renewed: Tablet PC). Il dispositivo Apple è in condizioni eccellenti ed è proposto in offerta a 319,90 euro, spedizione compresa.

Il dispositivo è venduto da Tech Scout, venditore professionale con 78% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Acquista un iPad ricondizionato: fai il bene del pianeta e anche del tuo conto in banca

L’iPad del 2021, pur non rivoluzionando il design (rispetto al modello precedente), offre una scheda tecnica che lo rende versatile e performante. Esteticamente, il tablet Apple mantiene lo stesso look familiare dei modelli precedenti, con bordi spessi e un tasto Home. Il corpo è in alluminio anodizzato, lo schermo Retina da 10,2 pollici (2160 x 1620 pixel) offre una buona luminosità e colori vivaci.

Il cuore pulsante dell’iPad 2021 è il chip A13 Bionic, lo stesso presente su iPhone 11 e iPhone SE (2020). Questo garantisce un notevole aumento di potenza rispetto al modello precedente, permettendo di gestire con fluidità qualsiasi tipo di attività, dalla navigazione web al gaming, fino all’utilizzo di app creative.

La fotocamera posteriore da 8 megapixel offre un sensore più performante e una lente grandangolare, migliorando la qualità delle foto e dei video. La fotocamera frontale FaceTime HD da 12 megapixel con ultra-grandangolo è perfetta per le videochiamate. L’audio prevede due speaker stereo, offrendo un suono più coinvolgente per la visione di film e l’ascolto di musica.

Il dispositivo supporta la Apple Pencil di prima generazione, utile per prendere appunti, disegnare e annotare documenti. Compatibile anche con la Smart Keyboard, trasforma il tablet in un piccolo laptop per scrivere email, navigare sul web e creare testi.

In definitiva, l’iPad 2021 rappresenta una soluzione equilibrata, con un giusto prezzo. È importante però ricordare che in questo caso si tratta di dispositivo un ricondizionato (in condizioni eccellenti, ma comunque non nuovo).