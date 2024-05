A distanza di poco più di una settimana dalla presentazione ufficiale (avvenuta durante l’evento Let Loose), i nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M2 sono da questo momento acquistabili con disponibilità immediata su Amazon. Entrambi i tablet sono disponibili in due diverse dimensioni (11 e 13 pollici) e nelle configurazioni Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular. Si ricorda inoltre che questi sono al momento gli unici due iPad del listino Apple a supportare la Apple Pencil Pro, una versione potenziata con funzioni e sensori per portano l’esperienza d’uso al livello successo. Soprattutto per i professionisti.

iPad Pro M4: tutti i modelli acquistabili su Amazon

Colori disponibili: Argento e Grigio Siderale

Versione da 13″ Wi-Fi

256GB: 1.569€

512GB: 1.819€

1TB con vetro Standard: 2.299€

1TB con vetro Nanotexture: 2.429€

2TB con vetro Standard: 2.779€

2TB con vetro Nanotexture: 2.909€

Versione da 13″ – Wi-Fi + Cellular

256GB: 1.819€

512GB: 2.069€

1TB con vetro Standard: 2.549€

1TB con vetro Nanotexture: 2.679€

2TB con vetro Standard: 3.029€

2TB con vetro Nanotexture: 3.159€

Versione da 11″ – Wi-Fi

256GB: 1.219€

512GB: 1.469€

1TB con vetro Standard: 1.949€

1TB con vetro Nanotexture: 2.079€

2TB con vetro Standard: 2.429€

2TB con vetro Nanotxture: 2.559€

Versione da 11″ – Wi-Fi + Cellular

256GB: 1.469€

512GB: 1.719€

1TB con vetro Standard: 2.199€

1TB con vetro Nanotexture: 2.329€

2TB con vetro Standard: 2.679€

2TB con vetro Nanotxture: 2.809€

iPad Air M2: tutti i modelli in acquistabili su Amazon

Colori disponibili: Azzurro, Galassia, Grigio Siderale e Viola.

Versione da 13″ – Wi-Fi

Versione da 13″ – Wi-Fi + Cellular

Versione da 11″ – Wi-Fi

Versione da 11″ – Wi-Fi + Cellular