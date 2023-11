iPhone 13 128 GB al MINIMO STORICO al Black Friday di Amazon

Il momento perfetto per portare a casa un un grande smartphone, pagandolo meno di quello che costa, corrisponde certamente a questo Black Friday 2023. L’azienda che sta riscuotendo maggior successo per un evento del genere è, come sempre, Amazon, che sta mostrando prodotti di gran livello come ad esempio quest’iPhone 13.

Il famosissimo smartphone, che oggi torna disponibile ma con un prezzo molto più basso del solito, potrebbe interessare ancora molti utenti. Le sue caratteristiche infatti sono ancora estremamente valide, sebbene siano due i modelli arrivati dopo. Si potrebbe trattare di un gran colpo per chi stava cercando uno smartphone top di gamma ma senza voler spendere troppo.

Oggi la variante da 128 GB di quest’iPhone 13, costa molto meno. Siamo infatti al minimo storico registrato su Amazon, con il 17% di sconto che porta il prezzo finale a soli 629 €. Gli anni di garanzia disponibili saranno due, con il primo totalmente gestito da casa Apple. Anche la spedizione sarà rapida visto che entro mercoledì prossimo il telefono sarà a casa vostra.

iPhone 13, ecco le specifiche tecniche

Dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1″ di ampiezza, l’iPhone 13 è un vero trionfo di colori colori, vividi e conformi alla realtà. Offre un sistema a doppia fotocamera da 12 MP e un’ottima batteria in grado di durare per tutta la giornata.

Per quanto riguarda il processore interno, c’è il famosissimo chip A15 Bionic che concede ottime prestazioni sia in merito alla rapidità che all’efficienza energetica.

Le caratteristiche tecniche sono molto semplici da capire, siccome vanno ad influire sui principali comparti. Apple non rende note in genere specifiche riguardanti RAM e batteria, ma ormai tutto ciò non interessa più a nessuno.

L’iPhone 13 oggi arriva nella variante nera, definita Mezzanotte, con un prezzo che scende del 17% rispetto al solito. Il suo prezzo finale sarà di 629 € con due anni di garanzia disponibili. Sarà a casa vostra entro il 30 novembre.

