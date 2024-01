iPhone 13 Pro ricondizionato eccellente: che bomba su Amazon

Il mercato dei ricondizionati è in costante crescita e questo significa che aumentano anche le possibilità per gli utenti di risparmiare al momento dell’acquisto di un dispositivo tecnologico usato ma rimesso a nuovo (per quanto possibile). Tra i prodotti più cercati ci sono sicuramente gli smartphone di Apple, e oggi in offerta su Amazon c’è iPhone 13 Pro da 128GB in condizioni eccellenti.

Il top di gamma di qualche anno fa se la cava ancora oggi alla grande, garantendo prestazioni fulminee in ogni situazione e foto e video di qualità professionale o quasi. Il costo è di 617,99€, spedizione compresa.

L’articolo, come già sottolineato, è in condizioni eccellenti quindi “non mostra segni di danni estetici ad una distanza di 30 centimetri” e viene consegnato con “una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo”. È venduto e spedito da Lombardo Shop, venditore professionale con 85% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

iPhone 13 Pro ricondizionato: nel 2024 è ancora uno dei migliori smartphone

Lo smartphone di Apple del 2021 presenta il design a lingotto che ancora oggi viene riproposto dal gigante di Cupertino. La cornice è in acciaio inossidabile, il retro è in vetro, mentre la parte frontale è dominata dallo splendido display OLED Super Retina XDR da 6,1″ con frequenza d’aggiornamento a 120Hz.

Sul pannello frontale è presente una tacca (più piccola rispetto a quella vista su iPhone X e successivi): questa ospita la fotocamera frontale e soprattutto il sensore per il Face ID, il sistema biometrico di riconoscimento.

Le prestazioni sono affidate al processore A15 Bionic, mentre foto e video al sistema con tripla fotocamera da 12 megapixel formato da teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo. Non mancano poi tutte quelle funzioni per risultati straordinari in qualsiasi condizione come la Modalità Notte, la Modalità Ritratto (con diversi effetti), lo scatto in formato Apple ProRAW e così via.

I video, infine, possono essere registrati alla risoluzione 4K (massima) e anche nei formati HDR con Dolby Vision e ProRes.

