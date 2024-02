Se stai leggendo questo articolo è perché probabilmente sei interessato/a all’acquisto di uno smartphone made-in-Cupertino ricondizionato. Ed è una saggia decisione, perché scegliendo un dispositivo usato ma rimesso a nuovo da un team di esperti, risparmi, contribuisci a ridurre il numero di rifiuti elettronici e – soprattutto – fai tuo un prodotto ancora perfettamente utilizzabile e al passo coi tempi. In questo caso parliamo di iPhone 13, uno smartphone che offre performance incredibili e dotato di un comparto fotografico di assoluto valore. E che dire del design? Stupendo (e molto simile a quello dei device Apple presentati pochi mesi fa).

Quello oggi in offerta è un iPhone 13 da 128GB color Azzurro. Il dispositivo è in condizioni eccellenti, quindi senza graffi che si notano da una certa distanza e con una batteria che può dare ancora molto. Quanto costa? Solo 499 euro, spedizione compresa.

Design più che attuale e performance eccellenti: iPhone 13 nel 2024 è un’ottima idea

Con iPhone 13, il connubio tra hardware e software si traduce – come vuole la tradizione Apple – in risultati sempre eccellenti, ecco perché il device del colosso di Cupertino del 2021 è ancora uno di quelli che garantisce tanta qualità, sotto tutti i punti di vista. Oggi questo dispositivo se la cava egregiamente in tutte le operazioni, anche nell’editing di video on-device, ad esempio.

A dominare la parte frontale è il display Super Retina XDR con diagonale da 6,1 pollici, ovvero lo stesso utilizzato su iPhone 15. Il design (in Ceramic Shield) è sempre attuale, e per quanto riguarda il processore, siamo a livelli altissimi: A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core.

Sul retro abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e possibilità di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera frontale TrueDepth è da 12 megapixel e, ovviamente, supporta la Modalità Ritratto e gli stili fotografici.

Per video professionali o semplici ricordi, c’è da segnalare anche la spettacolare Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco (1080p a 30fps).

Si ricorda infine che il device è impermeabile (certificazione IP68, la migliore del settore) e che supporta la connettività 5G, per una navigazione fulminea anche fuori casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.