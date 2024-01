iPhone 13: tutta la qualità Apple a soli 649€ su Amazon

Vuoi lanciarti nel mondo Apple senza spendere cifre esorbitanti? Oggi la migliore soluzione si chiama iPhone 13. Lo smartphone ha tanto, ma davvero tanto in comune con la generazione attuale, sia in termini di prestazioni che di design (eccezion fatta per la Dynamic Island). Foto e video eccellenti e prestazioni fulminee sono assicurati, ma il vero punto di forza è il prezzo.

Oggi, grazie allo sconto immediato del 14%, lo smartphone Apple da 128GB costa solo 649€, spedizione inclusa.

Performance da urlo per iPhone 13: lo smartphone Apple è al minimo storico su Amazon (-14%)

Con iPhone 13, il connubio tra hardware e software si traduce – come vuole la tradizione Apple – in risultati sempre eccellenti, ecco perché il device del colosso di Cupertino del 2021 è ancora uno di quelli che garantisce tanta qualità, sotto tutti i punti di vista. Oggi questo dispositivo se la cava egregiamente in tutte le operazioni, anche nell’editing di video on-device, ad esempio.

A dominare la parte frontale è il display Super Retina XDR con diagonale da 6,1 pollici, ovvero lo stesso utilizzato su iPhone 15. Il design (in Ceramic Shield) è sempre attuale, e per quanto riguarda il processore, siamo a livelli altissimi: A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core.

Sul retro abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e possibilità di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera frontale TrueDepth è da 12 megapixel e, ovviamente, supporta la Modalità Ritratto e gli stili fotografici.

Per video professionali o semplici ricordi, c’è da segnalare anche la spettacolare Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco (1080p a 30fps).

Da ricordare c’è anche che il device è impermeabile (certificazione IP68, la migliore del settore) e che supporta la connettività 5G, per una navigazione fulminea anche fuori casa.

