iPhone 14 da 128 GB in sconto su eBay, costa 300 € in meno

Perché non acquistare uno smartphone del vecchio corso che peraltro risulta ancora super attuale? Sarebbe un errore non valutare un acquisto del genere, soprattutto perché il prezzo di oggi è clamorosamente basso. Stiamo parlando dell’iPhone 14 di Apple, dispositivo provvisto di caratteristiche tecniche straordinarie che oggi su eBay arriva con un grande sconto.

Nella colorazione nero mezzanotte e nella variante da 128 GB di memoria interna, questo smartphone costa oggi il 29% in meno. Questo significa che il suo prezzo scenderà di 300 €, toccando la cifra di soli 729,90 €. Basteranno solo tre giorni per averlo a casa e con un anno di garanzia al seguito.

Lo sconto eBay su iPhone 14 è clamoroso, ecco le specifiche

Dotato di un ampio schermo Super Retina XDR da 6,1″ di ampiezza, questo iPhone 14 offre anche un’autonomia più che discreta.

Parliamo inoltre di uno smartphone in grado di fare foto spettacolari grazie alla doppia fotocamera da 12 MP che gira anche video in 4K. La fluidità è garantita dalla presenza del processore A15 Bionic.

Invece di dare un’occhiata ai soliti siti, bisogna ricordare che eBay è quello che ha dato i natali al mondo e-commerce ormai diversi anni fa. Per riprendersi la leadership, la piattaforma ospita ogni giorno venditori di gran livello, come quello che oggi mette in sconto l’iPhone 14 di Apple in versione da 128 GB.

Nessuno infatti dispone di questo prodotto con il 29% di sconto attivo, per cui sarà una grande occasione acquistarlo su eBay. L’acquisto è consigliato per tutti coloro che non vogliono spendere una fortuna per i nuovi modelli e che non hanno particolari esigenze legate alle nuove caratteristiche. Effettivamente un iPhone 14 risulta ancora pienamente in grado di lottare con i top. Il suo prezzo di vendita oggi arriva a 729,90, con un risparmio di 300 € e la spedizione entro tre giorni.

