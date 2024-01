iPhone 14 in sconto, costa il 15% in meno su Amazon solo oggi

Di smartphone interessanti ce ne sono davvero tantissimi in giro per il web, ma quando si parla di iPhone la situazione cambia nettamente. Oggi c’è in sconto su Amazon uno degli ultimi modelli ovvero il 14 da 128 GB di memoria.

Come gli utenti certamente avranno già visto, sembra che l’aspetto meno invitante sia la spedizione, programmata per il 29 gennaio. In realtà con altissima probabilità basterà una settimana di tempo per avere l’iPhone a casa propria, per cui nessun problema. Il prezzo di vendita scende del 15% rispetto al solito costo, pertanto basterà sborsare 749 €. Per quel che riguarda la garanzia, ci sono i soliti due anni di cui il primo con Apple.

iPhone 14 in sconto, le specifiche tecniche

Il design squadrato consente un ergonomia di altissimo livello, approva di scivolamento dalle mani. L’iPhone 14 arriva con il suo classico display da 6,1″ Super Retina XDR e con due fotocamere sul retro da 12 MP. Ricordiamo che all’interno c’è il processore A15 Bionic, in grado di fornire prestazioni straordinarie ma anche un’efficienza energetica notevole.

La migliore soluzione quando escono dei nuovi iPhone è quella di valutare quelli precedenti ed è per tale motivo che oggi siamo qui su Amazon in compagnia del modello 14 da 128 GB. Questo telefono è stato fin da subito uno dei migliori quando venne presentato ed oggi si conferma tale.

Chi vuole avere un iPhone, può risparmiare e acquistare questo prodotto che a questi prezzi risulta un vero e proprio regalo. Secondo quanto riportato infatti solo per poche ore resterà disponibile a questa cifra ed è per tale motivo che consigliamo a tutti di portare a termine l’acquisto. Oggi su Amazon l’iPhone 14 costa solo 749 €, peraltro con due anni di garanzia e con la spedizione veloce disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.