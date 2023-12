iPhone 14 (PRODUCT) RED in sconto, costa quasi 200 € in meno

Avreste mai pensato di voler acquistare uno smartphone tra i top di gamma ed allo stesso tempo di offrire il vostro supporto alla ricerca? Oggi potete farlo, peraltro con un cospicuo sconto: su Amazon è arrivato l’iPhone 14 di Apple nella versione (PRODUCT) RED.

Questo smartphone, ad oggi una vera occasione non solo per via del prezzo, ma anche per le sue caratteristiche tecniche, offre il suo supporto alla ricerca contro l’AIDS e l’HIV. Apple e (RED) lottano insieme da 17 anni, avendo donato centinaia di milioni di dollari, dando una grande mano a distribuire farmaci salvavita a persone portatrici di HIV.

Oggi dunque il vostro acquisto potrebbe valere doppio, portando dalla vostra parte uno smartphone di assoluto livello e dando una mano alla ricerca. Grazie allo sconto proposto da Amazon, l’iPhone 14 da 128 GB oggi costa solo 699 € invece che 879 €. Sarà a casa vostra questo giovedì e con due anni di garanzia.

iPhone 14 (PRODUCT) RED, le specifiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di questo prodotto parlano chiaro, partendo da un processore ultrarapido del calibro del famoso chip A15 Bionic. Oltre a questo, anche il display si ritaglia il suo spazio, con i suoi 6,1″ su un pannello Super Retina XDR dotato di una resa cromatica eccezionale. La protezione è predisposta dal Ceramic Shield.

La batteria è in grado di durare fino a fine giornata senza problemi e il comparto fotografico risulta molto molto performante, con la doppia fotocamera da 12 MP. Potranno essere girati anche video in 4K.

Il grande sconto che arriva su Amazon oggi e che riguarda questo iPhone 14 (PRODUCT) RED, è davvero unico. Basterà pagare 699 € grazie al 20% in meno, avendo direttamente a casa entro giovedì un telefono dalle caratteristiche sensazionali. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia.

