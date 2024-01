iPhone 15 da 256GB in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Grazie ad un pacchetto di novità di un certo peso (Dynamic Island, USB-C e fotocamera da 48 megapixel), uno degli smartphone di maggior successo degli ultimi mesi è iPhone 15. La versione da 256GB dello smartphone made-in-Cupertino ha un prezzo di listino superiore ai 1.100 euro ma oggi – grazie allo sconto Amazon – è acquistabile a 979 euro, spedizione compresa.

Dynamic Island e fotocamera di un livello superiore: iPhone 15 (256GB) costa meno di 980€ su Amazon

iPhone 15 è dotato della Dynamic Island, una soluzione per interagire con gli avvisi importanti e le attività in tempo reale (l’integrazione riguarda anche le app di terze parti) che non ruba spazio sullo schermo. Anzi, rende “utile” quello precedentemente occupato dalla tacca. Il display Super Retina XDR OLED è da 6,1″ e vanta un livello di luminosità HDR di picco che ora arriva fino a 1600 nit. Nelle giornate di sole, invece, la luminosità di picco all’aperto arriva fino a 2000 nit (il doppio rispetto alla generazione precedente).

Per quel che riguarda il design, spiccano il colore che è infuso nel vetro posteriore (è la prima volta su uno smartphone), il nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio di grado aerospaziale e la parte frontale in Ceramic Shield che risulta ancora più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.

Come detto, anche la fotocamera principale è stata aggiornata. Il sensore principale da 48 megapixel si traduce in “foto e video nitidi catturando ogni minimo dettaglio con un sensore quad-pixel e il 100% di Focus Pixels, per un autofocus veloce“. Grazie alla fotografia computazionale, la fotocamera principale offre una nuova super-alta risoluzione da 24 MP.

Le prestazioni sono affidate al processore A16 Bionic, e poi c’è da segnalare l’abbandono del Lightning in favore del connettore USB‑C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati. Supporta poi il MagSafe ed è dotato del chip Ultra Wideband di seconda generazione (necessario per la feature Posizione Precisa).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.