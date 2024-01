iPhone 15 a prezzo pazzo su eBay, costa 230 € in meno

Grazie allo sconto che oggi eBay lancia ufficialmente, il nuovo iPhone 15 costerà 231 € in meno. Chi vuole acquistarlo, può farlo ad un prezzo unico nella variante da 128 GB e colorata di azzurro.

Con il 22% di sconto dunque potrete portare a casa il dispositivo di Apple per 798,90 €; ci sarà la spedizione gratuita in due giorni.

iPhone 15 da 128 GB in promo, eBay lo offre sotto gli 800 €

Le specifiche tecniche di un iPhone 15 potrebbero risultare non di primo livello per tutti coloro che vogliono un Pro, ma stiamo parlando di qualcosa di molto simile. Mai come quest’anno infatti Apple ha dotato il suo dispositivo di base di ottime specifiche: si parte da un processore A16 Bionic, quello del 14 Pro, così come da una doppia fotocamera da 48 MP, anche in questo caso quella del 14 Pro.

Il display è da 6,1″ di tipo Super Retina XDR mentre il quantitativo di memoria interna è da 128 GB.

Per quanto riguarda la batteria, gli utenti potranno stare tranquilli siccome Apple assicura un giorno intero di autonomia.

Ricordiamo inoltre che il vero punto a favore di questo smartphone è finalmente la connettività mediante USB-C, porta integrata proprio a settembre per la prima volta.

Dopo qualche mese dal lancio dunque cominciamo a notare che i prezzi si sono leggermente adeguati ad una linea più dolce. Spendere meno di 800 € rispetto agli originali 1029 €, risulta infatti una grande agevolazione fornita in questo caso da eBay che non si tira indietro dal combattere contro altri colossi che mettono in vendita il melafonino. Oggi questo prodotto colorato del bellissimo azzurro lanciato da Apple a settembre, arriva con uno sconto del 22% che equivalgono a 231 € in meno.

Praticamente acquisterete un iPhone 15 senza il costo dell’IVA. Il prezzo totale sarà di 798,90 € e non di 1029,90 €, per questa variante da 128 GB. Basterà attendere due giorni per ricevere lo smartphone a casa e ci sarà anche la garanzia.

