Tra quelli di ultima generazione a marchio Apple, iPhone 15 è probabilmente lo smartphone più ambito. Il design con tanto di Dynamic Island è identico o quasi a quello del modello Pro, le performance sono ottime in ogni ambito e anche la fotocamera riesce ad offrire qualcosa di più grazie ad un aggiornamento mirato. In suo favore però c’è anche il prezzo, oggi di gran lunga inferiore rispetto al solito (quasi 1.000 euro, di listino): su eBay, utilizzando il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento, la cifra da investire crolla a 694,90 euro, spedizione compresa. Un vero affare.

Il dispositivo è venduto da cellularpoint, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 6.000 recensioni.

La rivoluzione parte dal display. O meglio, da quello che c’è sopra: addio alla tacca per far entrare sul terreno di gioco la Dynamic Island. Questa, introdotta per la prima con il 14 Pro, offre agli utenti un’interfaccia più intuitiva e dinamica per le notifiche e le attività in tempo reale. Per quanto riguarda il display, è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con risoluzione di 2556×1179 pixel, True Tone e ampia gamma cromatica (P3).

Passando alle prestazioni, lo smartphone di ultima generazione di Apple può contare sul chip A16 Bionic con CPU 6-core (2 performance core e 4 efficiency core), GPU 5-core e Neural Engine 16-core. È un processore molto potente e si traduce in esperienze estremamente fluide in qualsiasi tipo di operazione, compreso l’editing di contenuti multimediali e il gaming.

Anche sul retro c’è qualcosa di nuovo. Oltre al vetro con colore a infusione, c’è anche una fotocamera con sensore principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica e teleobiettivo 2x. La ultra-grandangolare è invece da 12 megapixel, con angolo di campo di 120°. Sulla parte anteriore trova invece spazio la fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel.

Lo smartphone supporta le più recenti tecnologie per scatti memorabili, come il Photonic Engine, il Deep Fusion, lo Smart HDR 5, la Modalità Ritratto e la Modalità Notte. Relativamente ai video, invece, può registrare fino a 4K a 60 fps. E non mancano la Modalità Cinema (fino a 4K HDR a 30 fps) e la Modalità Azione (fino a 2,8K a 60 fps).

Il sistema operativo è iOS 17 ma, quando disponibile, potrà essere installato anche iOS 18, un aggiornamento porterà con sé tante novità legate all’intelligenza artificiale. La presentazione è fissata per il 10 giugno, giorno del keynote della WWDC24.