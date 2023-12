iPhone 15 da 128 GB in sconto di 140 € su Amazon

Non serve dirlo ancora, ma visto il periodo sono tanti gli utenti che desiderano acquistare un iPhone. Lo smartphone più desiderato in assoluto è diventato un’ossessione per molti, anche se durante il mese di dicembre dovrebbe essere più semplice trovarlo in giro. A togliere ogni fastidio ci pensa Amazon, che lo rende disponibile sul suo sito ufficiale facendovelo arrivare direttamente a casa senza effettuare spostamenti.

Tra le fila del celebre sito e-commerce, è oggi disponibile il nuovo iPhone 15 nella versione da 128 GB di memoria interna. Oltre ad essere disponibile, c’è anche un ottimo sconto ed è per questo che in molti stanno procedendo all’acquisto.

Grazie al 14% in meno sul prezzo ufficiale di 979 €, gli utenti potranno risparmiare ben 140 €. Questo comporterà un prezzo finale di 839 €, peraltro con i soliti due anni di garanzia e con la consegna prevista entro dopodomani.

iPhone 15 e le sue specifiche tecniche, c’è la Dynamic Island

Tutti più o meno sanno come è fatto un iPhone, ma non tutti conoscono le novità del nuovo modello. Innanzitutto si parte da un display da 6,1″ Super Retina XDR, all’apparenza lo stesso del modello dello scorso anno ma con una novità estetica: la Dynamic Island.

Anche la fotocamera è stata modificata visto che ora c’è un sensore da 48 MP, e c’è anche una porta USB-C. Oltre a questo, largo spazio al processore A16 Bionic.

Chiunque non avesse ancora proceduto ad acquistare l’iPhone 15 avrà presumibilmente un altro po’ di tempo prima che il prodotto torni al suo prezzo originale. Ricordiamo che è davvero difficile trovarlo con 140 € di sconto ed è per tale motivazione che prenderlo al volo potrebbe risultare utile. Basterà spendere solo 839 € per avere tra le mani uno dei dispositivi più amati del momento e tra l’altro tra i più performanti in assoluto. Sarà a casa vostra già sabato.

