iPhone 15 in omaggio: come averlo con SelfyConto di Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum regala la possibilità di avere iPhone 15 gratis. Il conto online dell’istituto di credito milanese offre diversi vantaggi, tra cui il canone zero per il primo anno per tutti i nuovi clienti. Per gli under 30 la gestione del contro a costo zero rimarrà invece valida fino al compimento del trentesimo anno di età, consentendo quindi un significativo risparmio alla clientela più giovane. SelfyConto include poi una carta di debito gratuita e non prevede costi nemmeno per bonifici, addebiti di utenze, ricariche telefoniche e pagamenti F23, F24, MAV e RAV. Ultimo dei vantaggi, ma di certo non meno importante, è la possibilità di effettuare prelievi gratuiti e illimitati in area Euro.

SelfyConto ti regala tanti vantaggi e la possibilità di avere iPhone 15 gratis

Fin qui abbiamo parlato dei principali vantaggi offerti da SelfyConto a tutti i clienti che sceglieranno di attivarlo, ma Banca Mediolanum ha deciso di andare oltre prolungando fino al 30 agosto 2024 l’operazione a premi “Presenta un amico”. L’iniziativa consente di ottenere diversi premi di valore e una delle possibilità più interessanti per gli appassionati di tecnologia è rappresentata dall’iPhone 15 in omaggio. Per avere il più recente smartphone Apple in regalo basta aderire alla già citata promozione presentando a Banca Mediolanum sei amici, i quali dovranno aprire un conto corrente SelfyConto o un conto Mediolanum ed effettuare le più comuni operazioni entro quattro mesi dall’attivazione. Il cliente che avrà soddisfatto i requisiti dovrà richiedere l’iPhone 15 in omaggio con SelfyConto entro il prossimo 14 febbraio 2025.

Ricordiamo che “Presenta un amico” di SelfyConto prevede anche dei premi alternativi. Portando in Mediolanum due nuovi clienti si ha diritto infatti a richiedere un Apple Watch SE, mentre presentando quattro amici c’è in regalo un Apple iPad di 10ª generazione.