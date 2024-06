iPhone 15 in omaggio con SelfyConto: ecco come

Mediolanum ha deciso di rendere ancora più allettante l’apertura di SelfyConto offrendo un iPhone 15 in omaggio. Praticità e velocità sono le parole chiave di questo servizio bancario pensato per chi ama gestire il denaro direttamente dal proprio smartphone. Pagare, investire e monitorare le proprie finanze è adesso enormemente semplice.

SelfyConto è l’opzione migliore se cerchi una soluzione completa e di facile utilizzo. Per gli under 30, il canone di gestione del conto è totalmente gratuito fino al compimento dei 30 anni. Oltre a ciò, tutti i nuovi clienti avranno un anno senza canone.

Zero canone e iPhone 15 in omaggio: i vantaggi di SelfyConto

Al di là del canone zero, l’offerta di SelfyConto include anche una carta di debito gratuita, sicura e realizzata in PVC riciclato al 100%. La carta è utilizzabile subito in formato digitale. Se hai bisogno della carta di credito, perché non personalizzarla? Puoi scegliere tra il circuito Visa o MasterCard, il colore e l’immagine.

In zona Euro, i prelievi sono gratuiti e illimitati. Anche operazioni come bonifici, pagamento di utenze e imposte sono completamente gratuite. Inoltre, invitando i tuoi amici ad aprire il conto, puoi ottenere premi Apple come Apple Watch SE, iPad di decima generazione e, con sei amici, un favoloso iPhone 15.

Altri vantaggi? Il servizio SelfyCredit Instant, che ti permette di richiedere un prestito personale istantaneo direttamente dall’app fino a 20.000€, e SelfyPayTime, con cui puoi dilazionare gli addebiti con un piano rateale su misura. Se sei appassionato di investimenti, il trading online integrato ti permette di gestire tutto in poche mosse.

Aprire il conto SelfyConto è semplice e rapido grazie allo SPID, al bonifico o alla webcam. Bastano pochi minuti e sarai pronto a godere di tutti i vantaggi, incluso l’iPhone 15 in omaggio.